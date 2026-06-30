Óscar Ríos entrega techumbre en la Escuela Primaria de San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez, acompañado por representantes de Mejora Coahuila y del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), entregó la nueva techumbre estructural de la Escuela Primaria "Manuel Villarreal Cárdenas", como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa del municipio.

La obra fue realizada en coordinación con el Gobierno del Estado encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y forma parte de los proyectos orientados a mejorar los espacios escolares para niñas y niños de Coahuila.

Durante el evento, el coordinador municipal de Mejora Coahuila, Ulises Cárdenas Herrera, destacó que la techumbre representa un compromiso cumplido en materia educativa, al dotar a la comunidad escolar de un espacio más seguro, digno y funcional.

La nueva estructura permitirá la realización de actividades cívicas, deportivas, culturales y recreativas bajo condiciones de protección ante las altas temperaturas y las inclemencias del clima, beneficiando a la población estudiantil.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez señaló que la obra refleja el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Municipio para gestionar proyectos que generen beneficios directos para las familias.

"El gobernador me dijo: comprométete con tu gente y hoy aquí están los resultados. Cuando hay voluntad, coordinación y una misma visión de servicio, las obras llegan y los compromisos se cumplen. Así seguiremos trabajando para que más escuelas, colonias y comunidades reciban beneficios que eleven la calidad de vida de nuestra gente", expresó.

El Edil agregó que esta obra forma parte del programa de infraestructura social desarrollado en conjunto con Mejora Coahuila y el ICIFED, por lo que adelantó que continuarán entregándose proyectos en distintos sectores del municipio.

A nombre de madres y padres de familia, Perla Marisol Ríos Mares agradeció la construcción de la techumbre al señalar que representa un espacio seguro y digno para las actividades escolares de las y los estudiantes.

En la entrega estuvieron presentes funcionarios estatales y municipales, integrantes del Cabildo, autoridades educativas, directivos del plantel, personal docente, madres y padres de familia, así como alumnas y alumnos del plantel.