Manolo Jiménez y Carlos Villarreal impulsan proyectos clave en Monclova

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Carlos Villarreal encabezaron el arranque y la entrega de proyectos estratégicos que fortalecerán la seguridad y la infraestructura deportiva en Monclova y la Región Centro-Desierto, con una inversión conjunta de más de 93 millones de pesos, reafirmando su compromiso con las familias de la región.

Como parte de estas acciones, se dio inicio a la remodelación integral de la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha", con una inversión total de 40 millones de pesos, que permitirá contar con instalaciones modernas y funcionales para el desarrollo del talento deportivo y la sana convivencia de las familias monclovenses.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que esta inversión representa un compromiso directo con la gente: "Al invertir en esta rehabilitación, estamos invirtiendo en el presente y en el futuro de nuestra gente. Muchas gracias, amigo Manolo, por siempre darnos tu apoyo y por querer tanto a Monclova y a su gente".

En materia de seguridad, se entregó el Centro de Control y Comando (C2) Municipal, con una inversión de 38.8 millones de pesos, que permitirá fortalecer la vigilancia y la prevención del delito a través de cámaras urbanas, estaciones de pánico, torres de videovigilancia y sistemas de reacción inmediata. Asimismo, se anunció el arranque del Centro Integral de Seguridad de la Región Centro (CEIS), con una inversión adicional de 15 millones de pesos.

"Estos avances son fruto del trabajo coordinado con nuestro gobernador Manolo Jiménez, alcaldesas y alcaldes de la Región Centro; y son una muestra de que cuando sumamos esfuerzos logramos grandes resultados para nuestra gente", señaló el alcalde.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez reafirmó que la seguridad es una prioridad para Coahuila: "En los próximos meses, Monclova contará con más de 400 cámaras de videovigilancia, una inversión muy importante que se suma al gran proyecto estatal de seguridad. Además, construiremos un cuartel que albergará a una fuerza de la Policía Estatal para vigilar de manera más efectiva toda la región. Todo esto es posible gracias al trabajo coordinado con las y los alcaldes, que con sus aportaciones fortalecen nuestro Modelo Coahuila de Seguridad".

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal continúan fortaleciendo la seguridad, infraestructura y desarrollo para seguir Prendiendo Monclova y consolidarla como una ciudad de primera.