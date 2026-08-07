Múzquiz: Laura Jiménez Gutiérrez promueve el Canje de Armas

MINAS DE BARROTERÁN, Coah.- Con la participación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, dio inicio el programa "Canje de Armas" con el lema Sí al Desarme, Sí a la Paz, estrategia que busca fomentar la entrega voluntaria de armas de fuego como una medida de prevención y fortalecimiento de la seguridad en el municipio de Múzquiz.

En el inicio de estas acciones se contó con la participación del coronel de caballería de Estado Mayor Hugo Horacio Verdejo Salcedo, comandante del 14 Regimiento de Caballería, así como funcionarios de la administración municipal 2025-2027; la presencia del licenciado José Sánchez Ponce, director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, y el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán.

El programa promueve la participación ciudadana mediante la entrega voluntaria de armas de fuego, con el objetivo de reducir riesgos y contribuir a la construcción de entornos más seguros para la población.

Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo las estrategias de prevención y seguridad en beneficio de la comunidad.

Las autoridades destacaron que este tipo de programas contribuyen a generar mayor tranquilidad para las familias del municipio y refuerzan la cultura de la paz mediante la colaboración entre sociedad y gobierno.