Más de 70 mil alumnos tendrán puente escolar por Día de Muertos en la Región Centro

Las más de 400 escuelas de educación básica en la Región Centro tendrán un puente escolar en el ámbito académico, el cual combinará las actividades del Consejo Técnico Escolar con el periodo de asueto por la celebración del Día de Muertos.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la región, detalló que esta pausa afectará a más de 70 mil alumnos y a 5 mil 200 trabajadores del sector educativo. Explicó que el calendario contempla la sesión del Consejo Técnico Escolar para el próximo viernes, sumándose al día de asueto del lunes correspondiente a las festividades de los fieles difuntos.

Ante el inicio de este descanso largo, el funcionario exhortó a los padres de familia a mantener una estrecha supervisión sobre los menores, especialmente tras incidentes recientes donde se detectó a jóvenes participando en reuniones inapropiadas. Asimismo, invitó a la comunidad a fomentar las tradiciones arraigadas del país, recordando que la festividad nacional es el Día de Muertos y no el Halloween.

Segundo González destacó que en los planteles escolares se continuará promoviendo la elaboración de altares y la convivencia familiar en torno a esta fecha, reforzando la identidad cultural mexicana por encima de celebraciones extranjeras.