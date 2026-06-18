Refuerzan seguridad en campos deportivos

Instalan puntos de revisión en los accesos a campos deportivos con el objetivo de evitar el ingreso de armas punzocortantes y otros objetos peligrosos, además de reforzar la vigilancia para prevenir incidentes entre los asistentes.

Lo anterior se da luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a menores portando machetes y agrediendo a otros niños en el campo Garibay, ubicado en la colonia Tierra y Libertad.

El director de Deportes, Daniel Moreno, informó que, tras tener conocimiento del hecho, se actuó de inmediato en coordinación con Seguridad Pública para atender la situación y prevenir nuevos riesgos.

Explicó que el campo Garibay es un espacio abierto, por lo que este tipo de situaciones podrían presentarse en cualquier punto de la ciudad; sin embargo, al tratarse de un área deportiva, se reforzaron las medidas de seguridad.

"Tan pronto tuvimos conocimiento del evento, nos pusimos en contacto con Seguridad Pública para coordinar el envío de unidades y aumentar la presencia policial mediante rondines en los alrededores", señaló.

Detalló que el reporte también fue recibido a través de los grupos de WhatsApp de seguridad ciudadana implementados desde el inicio de la actual administración, y posteriormente confirmado mediante los videos difundidos en redes sociales.

Sobre la identificación de los menores involucrados, indicó que hasta el momento no se cuenta con información precisa, por lo que será Seguridad Pública quien determine lo conducente.

Asimismo, señaló que en las inmediaciones del campo existe un punto violeta con sistema de videovigilancia que registra lo que ocurre en la zona.

Finalmente, Moreno destacó que este caso es un hecho aislado, pero subrayó la importancia de la participación de padres de familia, vecinos y usuarios de los espacios deportivos para prevenir que situaciones similares se repitan.

Con estas acciones, autoridades buscan garantizar espacios seguros para niñas, niños y jóvenes que acuden a realizar actividades deportivas en distintos sectores de la ciudad.