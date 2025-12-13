Provoca familia texana choque en la carretera Saltillo–Monclova

Ramos Arizpe, Coah. — Un intento de rebase en una zona de curva provocó un accidente vehicular sobre la carretera Saltillo–Monclova, donde dos automóviles terminaron impactados tras la invasión de carril por parte de uno de los conductores.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, un automóvil Jetta color rojo se desplazaba con rumbo a Monclova cuando una camioneta Tacoma gris con placas del estado de Texas, que circulaba en sentido contrario, realizó una maniobra indebida al intentar adelantar a otro vehículo, lo que ocasionó el choque lateral entre ambas unidades.

Tras el impacto, la camioneta salió del camino y quedó sobre una zona de terracería, mientras que el Jetta detuvo su marcha a un costado de la carretera. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, así como personal de la Guardia Nacional, aseguraron el área y comenzaron las investigaciones para determinar responsabilidades.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a María de los Ángeles Mora Albarrán de García, de 55 años, quien viajaba en la camioneta y presentó lesiones faciales, entre ellas una probable fractura nasal y contusión en la región parietal. La mujer, originaria de Guanajuato y residente de Fort Worth, Texas, fue trasladada consciente y orientada a un hospital privado de Saltillo.

Los cuatro ocupantes del Jetta resultaron ilesos y permanecieron en el lugar en espera de las aseguradoras y del seguimiento por parte de las autoridades correspondientes.