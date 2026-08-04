Denuncia a Quálitas por rezago en seguro

Una clienta de Quálitas denunció falta de atención y seguimiento por parte de la aseguradora luego de que su vehículo ingresó a reparación tras un siniestro reportado como inundación, ocurrido el 15 de junio en la avenida Montessori.

Cecilia Guadalupe Cortés Morales, quien se desempeña como maestra, explicó que su vehículo, un MG Río 5 modelo 2023, fue trasladado a una agencia después de que Quálitas determinó el hecho como un siniestro de inundación.

La afectada señaló que el agua no superó el nivel de las llantas, no ingresó al cofre ni al interior del automóvil; sin embargo, la aseguradora clasificó el caso como inundación número uno y autorizó la reparación.

Indicó que pagó cerca de 20 mil pesos entre deducible y demérito para la instalación de un motor nuevo, además de 5 mil 700 pesos por un acumulador, gastos que realizó siguiendo las indicaciones de Quálitas México.

Cortés Morales aseguró que desde el inicio de la reparación la comunicación se ha mantenido principalmente con personal de Quálitas en México y que, posteriormente, fue canalizada con José Luis Mijares, supervisor de la empresa en Monclova, quien, dijo, no le ha dado una solución.

Explicó que el 18 de julio recibió fotografías enviadas por personal de la agencia donde se observaban las bieletas del vehículo presuntamente dañadas, situación que cuestionó debido a que el automóvil ingresó por un reporte de inundación y no por un accidente.

La clienta señaló que también contactó a Grúas Lozano, empresa que realizó el traslado del vehículo, pero aseguró que le informaron que no son responsables de esos daños.

"Yo siento que soy una pelotita que está flotando en el aire y que uno la avienta: la agencia, Grúas Lozano y Quálitas. ¿Y yo dónde voy a quedar?", expresó.

Cortés Morales indicó que desde el 22 de julio ha solicitado seguimiento a Quálitas México, donde le informaron que existe un nuevo reporte, pero sin una fecha de solución.

Añadió que el propietario de la agencia MG, Carlos Balboa, le comunicó que el establecimiento ya realizó las reparaciones que le corresponden, incluyendo la instalación del motor, pero el vehículo no puede salir a prueba debido al daño señalado en las bieletas.

La afectada pidió a la aseguradora resolver el caso, al considerar que para eso cuenta con una póliza cuyo costo anual, dijo, ronda los 14 mil pesos.

Señaló que analiza presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y hacer pública su inconformidad ante la falta de respuesta.