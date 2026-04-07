Mario Dante Galindo desmiente quejas de trabajadores en DENSO Frontera

Luego de versiones que surgieron a través de las redes sociales sobre la inconformidad de trabajadores de DENSO por la entrega de utilidades, el representante de la CTM Frontera negó que existan quejas y señaló que a pesar de las dificultades que se tuvieron en 2025, se espera un buen resultado.

El representante de la CTM en Frontera Mario Dante Galindo mencionó que apenas están iniciando con el proceso de revisión de las carátulas fiscales en las empresas con las que tienen relación contractual, sin que existan quejas o inconformidades de los trabajadores por este tema.

El día de ayer se llevó a cabo la revisión de la carátula en DENSO Air System, en donde se presentó la información a la comisión conformada y electa por trabajadores y se tuvo la presencia de autoridades laborales. A pesar de no contar con las cifras oficiales, Dante Galindo dijo que los datos apuntaban a cifras positivas, incluso por encima de años anteriores, a pesar de que el ejercicio fiscal 2025 fue complicado.

"Aún y a pesar de que fue un año difícil, vienen buenos números; es una noticia positiva que conoceremos ya de manera oficial después de las 5 de la tarde, cuando se tenga el desglose completo".

El representante hizo un llamado a los trabajadores a no dejarse llevar por información difundida a través de redes sociales, así como evitar especulaciones que puedan generar incertidumbre. "No hay nada de qué alarmarse, al contrario, es una muy buena prestación que hay que aprovechar, no hay que poner en riesgo la fuente de empleo ni emitir juicios sin conocer la carátula fiscal".

Señaló que existe una buena expectativa entre los trabajadores, aunque insistió en que lo más prudente es esperar la información oficial que se derive de la carátula fiscal y dijo que así se llevará el proceso en el resto de las empresas.