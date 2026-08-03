Derechohabientes del IMSS Monclova denuncian fallas en aire acondicionado

Derechohabientes y familiares de pacientes de la Clínica 7 del Seguro Social denunciaron nuevas fallas en el sistema de aire acondicionado del área de hospitalización, al asegurar que varias habitaciones permanecen sin clima y registran temperaturas elevadas, ante las altas temperaturas que prevalecen en la región.

Las quejas resurgen apenas unos meses después de que el Instituto Mexicano del Seguro Social concluyera la renovación del sistema de climatización del hospital, obra realizada tras meses de inconformidades por las constantes fallas en el aire acondicionado.

Incluso, la semana pasada se informó de la llegada de nuevos equipos para reforzar el sistema de enfriamiento; sin embargo, usuarios aseguran que los problemas persisten.

La inconformidad fue difundida a través de una publicación en Facebook realizada por una familiar de un paciente internado, quien señaló que en el segundo piso, específicamente en un cuarto de aislamiento, el aire acondicionado no funcionaba.

"Estamos en el segundo piso, en un cuarto de aislamiento. hace mucho calor; el cuarto está súper caliente porque no llega el aire, los ventiladores tampoco sirven y tardan mucho en aplicar el medicamento", escribió Rosa Linda Romo.

La publicación generó decenas de comentarios de otros derechohabientes y familiares que afirmaron enfrentar la misma situación en distintas áreas del hospital.

Algunos señalaron que el problema también se presenta en el tercer piso, particularmente en las salas de aislamiento, mientras que otros dijeron que el primer piso también registra altas temperaturas por las fallas en el sistema de climatización.

De manera extraoficial, se dijo que las interrupciones en el servicio de aire acondicionado no obedecen a una falla de los equipos, sino a la capacidad de la instalación eléctrica del hospital.

De acuerdo con esa versión, la sobrecarga en la red obliga a apagar periódicamente los equipos de climatización para evitar que se dispare el interruptor principal, lo que deja sin aire acondicionado diversas áreas de hospitalización durante determinados periodos.

La situación ha generado preocupación entre los familiares de los pacientes, quienes exigen una solución inmediata a este problema que afecta la salud y el bienestar de quienes se encuentran en tratamiento.