Denuncia de radióloga del IMSS tras ser agredida por perros

Carmen Alejandrina Carillo Hernández, radióloga del IMSS, denunció haber sido atacada por tres perros el pasado 2 de agosto en la calle Hinojosa de la Zona Centro, agresión que —según señaló— podría estar relacionada con un intento de feminicidio.
La trabajadora de la clínica 51 relató que la agresión ocurrió alrededor de las 11 de la noche, cuando caminaba acompañada de uno de sus hijos frente a la Casa de la Cultura. Los animales la derribaron y le provocaron diversas heridas, siendo una de ellas de gravedad que aún no le ha sanado.
"Todavía tengo la herida abierta, me la revisa el médico constantemente y sigo incapacitada. Pero más allá del ataque, temo porque fue intencional, porque siento que el dueño de los perros los soltó contra mí", expresó Carillo Hernández.
La afectada señaló directamente a un vecino identificado como Arnold, a quien responsabiliza de lo que pueda ocurrirle a ella o a su familia.
"Yo no lo conozco, solo de vista, pero me dijo que ya me había quebrado los vidrios de mi carro en otra ocasión. Temo por mi vida y por la de mi hijo", afirmó.
De acuerdo con su testimonio, tras el ataque, el presunto dueño de los animales llegó en un automóvil gris acompañado de otra persona, y lejos de auxiliarla, comenzó a agredirla verbalmente.
Carillo aseguró haber intentado denunciar el caso ante el Ministerio Público, sin embargo, la querella no fue recibida. "De pasarme algo, responsabilizo directamente a Arnold. Esto es intencional", advirtió.
Actualmente, la víctima continúa bajo supervisión médica y manifestó sentirse desprotegida ante lo que considera una amenaza constante en su contra.