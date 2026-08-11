Repatriarían esta semana a Ramiro "N"

Esta misma semana podría concretarse la repatriación de Ramiro Alexander N, señalado como presunto responsable del feminicidio de Silvia Aracely, ocurrido a mediados de julio en la colonia Del Río.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó que mantienen comunicación con autoridades estadounidenses para definir la fecha en que el acusado será entregado a México.

"Esta misma semana se va a hacer entrega de la persona para poder cumplimentar la orden de aprehensión y empezar el proceso judicial", señaló el funcionario.

Explicó que, de acuerdo con la información disponible, el acusado se encuentra sujeto a un proceso de deportación controlada por su situación migratoria en Estados Unidos.

Una vez que sea deportado, elementos de la Policía de Investigación estarán a la espera para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

Lazo Chapa confirmó que la investigación continúa por el delito de feminicidio, al señalar que Ramiro Alexander N mantenía una relación sentimental con Silvia Aracely, con quien además procreó hijos.

Respecto a la posibilidad de imputarle otros delitos, el delegado indicó que, hasta el momento, la investigación contempla el feminicidio.

Explicó que el feminicidio es un delito grave y tiene una penalidad elevada, por lo que otros hechos relacionados con la investigación podrían quedar comprendidos dentro de la propia conducta delictiva, de acuerdo con su valoración jurídica.

El funcionario señaló que la pena para este delito podría alcanzar hasta 70 años de prisión.

Sobre una versión relacionada con la presunta sustracción de dinero, Lazo Chapa indicó que una hija de la víctima manifestó que tenía dinero guardado; sin embargo, aclaró que hasta el momento no existen datos que permitan establecer que Ramiro Alexander N haya realizado dicha conducta.

Asimismo, descartó contar con elementos para confirmar la versión de que el presunto responsable habría dejado abiertas las llaves de la estufa.

El delegado reiteró que, conforme a la información proporcionada por autoridades estadounidenses, la entrega de Ramiro Alexander N a las autoridades mexicanas se prevé tentativamente para esta semana.