Ramona Soto Silva enfrenta valientemente el cáncer en Monclova

Ramona Soto Silva, una mujer de 42 años, enfrenta con admirable fortaleza una de las pruebas más duras de su vida. Diagnosticada con cáncer en cérvix y ganglio en junio de 2024, Ramona, originaria de Palau, pero con más de dos décadas residiendo en Monclova, se siente una habitante de corazón de esta ciudad.

La enfermedad ha traído consigo una dolorosa pérdida, no solo en su salud, sino también en su círculo personal, separándola de su familia y pareja. Actualmente, reside en una vivienda por la que no paga renta, gracias a la compasión de un "buen samaritano" que se ha apiadado de su situación. A pesar de las adversidades, Ramona alberga un profundo sueño: superar el cáncer y, una vez recuperada, poder saldar las deudas contraídas durante su tratamiento.

La lucha diaria de Ramona implica un gran desgaste económico y físico. Aunque es derechohabiente del IMSS, la joven mujer necesita apoyo para costear los traslados diarios y especializados al hospital para sus quimioterapias. "No puedo viajar en autobús porque es muy cansado, y a mí me aplican una dosis de un millón 500 de quimio," explica. Además de las sesiones de quimioterapia, recibe vacunas diarias esenciales para elevar su conteo de glóbulos. Tras la última quimioterapia recibida apenas ayer, Ramona confiesa sentirse agotada, pero su espíritu se mantiene firme.

La fuente de su resiliencia es una fe inmensa. "Tengo muchísima fe de que todo va a terminar," asegura con voz esperanzadora, a pesar de los "momentos difíciles" que traen consigo los tratamientos. "Dios está conmigo y es quien provee de todo," afirma.

Ramona aspira a convertirse en un testimonio vivo para otros. Su mensaje es claro: "No se rindan, se puede, a pesar de ver un panorama oscuro." Su visión a futuro es altruista y conmovedora. Sueña con el día en que pueda levantarse y ayudar a personas en situaciones similares, quizás cuidando a enfermos en el seguro, pues "yo sé lo que se siente estar sola."

Las personas que deseen solidarizarse con Ramona para que pueda completar su tratamiento y hacer realidad su sueño de vencer la enfermedad y ayudar a otros podrán hacerlo al número de cuenta 4152 3137 3638 5662