IMSS Monclova: Obstrucción de rampas afecta a pacientes con discapacidad

Automovilistas continúan obstruyendo rampas destinadas a personas con discapacidad en los alrededores de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que dificulta el traslado de pacientes que utilizan silla de ruedas y representa un riesgo para su integridad.

Uno de los casos fue detectado en la vialidad lateral del Bulevar Pape, a la altura del Block "A" del Seguro Social, donde una camioneta con placas de circulación regular, sin autorización para espacios exclusivos, permaneció estacionada sobre una franja roja e impidió el acceso a una rampa.

Ante la obstrucción, personas usuarias de silla de ruedas tuvieron que descender hacia el pavimento desde otro punto de acceso para continuar su trayecto por el lateral de la clínica, exponiéndose al tránsito vehicular.

Comerciantes y derechohabientes del IMSS señalaron que esta situación ocurre de manera recurrente en una zona de alta afluencia, donde las rampas son necesarias para facilitar la movilidad de pacientes con discapacidad, adultos mayores y personas con dificultades para desplazarse.

Los usuarios hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para reforzar la vigilancia y evitar que espacios destinados a la accesibilidad sean ocupados por vehículos particulares. Las autoridades locales deben tomar medidas para garantizar el acceso seguro a las instalaciones del IMSS y proteger los derechos de las personas con discapacidad.

La obstrucción de rampas en el IMSS Monclova no solo afecta a los pacientes con discapacidad, sino también a sus familias y cuidadores, quienes enfrentan dificultades adicionales al intentar acceder a los servicios de salud. Esta situación resalta la importancia de la conciencia social y la responsabilidad de los automovilistas en el respeto a las áreas designadas para la accesibilidad.