La resolución del amparo promovido por Raymundo Maldonado, representante legal y director del Parque Industrial Futura, está prevista para el próximo 5 de diciembre, luego del aseguramiento de los predios que mantiene suspendida la producción desde octubre y afecta a 20 familias.

El empresario señaló que espera que las instancias federales resuelvan el recurso para, posteriormente, iniciar un juicio civil y reclamar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la intervención judicial.

El conflicto legal corresponde a una disputa entre Juan Harb y Marco Antonio Morales, sin que ninguno de los dos tenga una relación con las propiedades del parque industrial, pero el procedimiento llevó al aseguramiento de 90 hectáreas en las que se encuentran el parque industrial y el autódromo, además de otras 60 hectáreas.

Señaló que, como consecuencia, 20 trabajadores de la empresa Inesa tuvieron que abandonar las instalaciones y la maquinaria quedó fuera de operación desde el pasado mes de octubre, generando un impacto con los clientes.

Estimó que las pérdidas económicas durante el casi mes y medio ascienden a cientos de miles de pesos, debido a los créditos, los contratos con clientes y compromisos de pago al personal.

También advirtió que otros propietarios están afectados, pues alrededor del 30 % del parque industrial ya fue vendido y los compradores tampoco pueden ingresar a sus terrenos.

Entre los proyectos que podrían verse afectados mencionó una inversión de Mercado Libre para instalar un centro de distribución, sobre la cual aseguró existe una carta de intención firmada. También señaló que empresas de la industria ferroviaria, dedicadas a fabricar mangueras para frenos de carros de ferrocarril, habían manifestado interés en establecerse en el complejo.

Maldonado afirmó que cuentan con documentación en regla y certificados de libertad de gravamen, por lo que insistió que el procedimiento debió realizarse después de investigar las posibles irregularidades y no mediante el desalojo de los trabajadores y la suspensión de las actividades.