Empresarios de Monclova esperan reactivación de AHMSA tras subasta

Tras la aprobación de la segunda subasta de AHMSA, empresarios de la construcción anticipan que la reactivación de la siderúrgica será parcial, aunque consideran que el regreso de la producción representa el primer paso para la recuperación económica de Monclova y la región Centro.

El presidente de la CMIC Monclova, Humberto Prado Montemayor, aseguró que ahora sí existen condiciones para que se concrete la venta de la empresa durante este mes y adelantó que el nuevo esquema de operación estaría enfocado únicamente en las áreas más rentables de la acerera. "Ahora sí se va a concretar, va a haber sorpresas porque no va a ser todo Altos Hornos el que se pondrá a operar, van a ser las cosas más importantes, como el horno eléctrico y tres o cuatro líneas más".

Explicó que la intención sería operar inicialmente mediante el horno eléctrico, con el que se produciría planchón y simplificarían algunos procesos que antes requerían más líneas de producción. El presidente de CMIC mencionó que parte de la operación podría complementarse en Monterrey, dependiendo del grupo inversionista que resulte ganador de la segunda subasta que se realizará.

Humberto Prado señaló que una vez definido el comprador buscarán acercamientos para impulsar la participación de constructoras locales y gestionar prioridad para las empresas que quedaron con adeudos tras el colapso financiero de AHMSA. "Lo más importante es que las compras se queden en Monclova, porque si llega alguien de fuera y todo lo compra en Monterrey, aquí nos quedamos nada más con la mano de obra".