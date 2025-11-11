Ternium asegura que no cerrará su planta en Monclova y reactivará en 2026

La empresa Ternium no se irá de Monclova, así lo garantizó la Secretaría del Trabajo en el estado Nazira Zogby, quien reconoció que la planta galvanizadora enfrenta dificultades por el tema arancelario que ocasionó la disminución de pedidos, sin embargo mencionó que la empresa tiene planes de reactivar operaciones en 2026.

Entrevistada en torno al futuro de la planta galvanizadora, la Secretaria del Trabajo señaló que se ha tenido acercamiento con la empresa y con representantes sindicales para ver cuál es el panorama. En este sentido se indicó que la empresa no tiene planes de mudar su producción a Nuevo León, sin embargo señaló que se realizará una serie de ajustes en sus pedidos, así como en su plantilla laboral. "Lo que ellos nos comentan es que algunos trabajadores pueden ser reubicados, otros han sido liquidados, pero lo más importante es que la empresa tiene previsto un proyecto para reactivar algunas operaciones en 2026".

Mencionó que la empresa continúa con actividad, aunque ha pausado algunos proyectos debido a la incertidumbre en el comercio global, sin embargo continuará operaciones en algunas líneas. Indicó que han sido dados de baja 40 trabajadores, así como personal de confianza, y se tiene la posibilidad de aplicar algunos otros ajustes, así como la reubicación en la planta de Monterrey. Sin embargo, indicó que el proyecto de la empresa es reactivar sus operaciones en 2026 y la recontratación del personal que sea despedido. "Nos informan que fueron liquidados alrededor de 40 trabajadores sindicalizados, además de un número aún no determinado de personal de confianza, no es alarmante ni representa el cierre de la empresa, que es lo más importante".

En cuanto al paro técnico, indicó que no es toda la planta, sino en ciertas áreas que ajustan su ritmo de producción semana a semana, en donde se miden los pedidos y programan sus paros técnicos de acuerdo a las necesidades, en donde dijo que todo es consultado con los trabajadores. La secretaria adelantó que buscan realizar una reunión conjunta entre la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la empresa y el sindicato para definir el panorama actual y los pasos a seguir. Reiteró que el gobierno estatal mantendrá un acompañamiento a la empresa y trabajadores, confiando en que Ternium retomará su producción completa en 2026, una vez estabilizado el mercado internacional.