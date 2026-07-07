Temen freno a venta de AHMSA

Ex trabajadores de AHMSA manifestaron su preocupación por la reactivación del proceso en contra de Alonso Ancira, al considerar que podría convertirse en un nuevo obstáculo para la venta de los activos de la empresa y prolongar la espera de miles de obreros que permanecen sin recibir sus finiquitos.

Roberto Hernández Terrazas, ex secretario general de la Sección 147, mencionó que la prioridad en estos momentos debe ser concluir el proceso de venta de la empresa y no generar acciones que puedan retrasar el concurso mercantil. "Nosotros pensamos que es una argucia más para tratar de darle largas a las supuestas subastas para que se venda lo que queda del Grupo GAN".

Consideró que el caso Agronitrogenados es un tema personal de Alonso Ancira, por lo que no se debe de vincular con la venta de AHMSA, sin embargo el ex presidente del Consejo Administrativo tiene que responder por su papel como propietario del Grupo Acerero del Norte. "Es una situación netamente personal de Alonso Ancira, al decir que AHMSA debe y no Alonso, pero tampoco hay que quitar que ambos eran uno solo, porque Ancira era el dueño del Grupo Acerero del Norte, por lo que entonces tiene que responder a las dos cosas".

Hernández Terrazas señaló que los trabajadores continúan en estado de indefensión, al asegurar que no existe una respuesta clara del procedimiento concursal ni avances que permitan el pago de los adeudos laborales. "Estamos contra la barda y sin defensa, jurídicamente no ha habido una respuesta favorable ni clara, se han dado a la tarea de vender activos, pero no hay resultados para los miles de trabajadores que siguen esperando su finiquito".

Hernández Terrazas insistió en que cualquier procedimiento penal contra Ancira debe seguir su curso sin afectar el proceso de venta de AHMSA, pues advirtió que miles de familias dependen de que la operación se concrete para recuperar al menos parte de las prestaciones que les adeuda la empresa.