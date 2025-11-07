AHMSA: Solución inminente al conflicto según empresario

La solución al conflicto de AHMSA depende de la voluntad política del Gobierno Federal, así lo aseguró el empresario Carlos Elizondo Delgado, quien consideró que si la presidenta Claudia Sheinbaum lo decide, la venta y reactivación de la siderúrgica podrían concretarse antes de que concluya este año.

"La solución del tema AHMSA es cuestión de voluntades, en donde si la Presidenta de la República lo señala, se puede destrabar este conflicto este mismo año y concretar la venta de AHMSA", así lo indicó luego de las declaraciones emitidas por Sheinbaum durante su conferencia de prensa del jueves.

El empresario mencionó que el mensaje de la mandataria genera confianza, al reconocer la gravedad de la crisis económica que afecta a Monclova y la región por la paralización de la acerera, así como que mantiene el compromiso de solucionar esta problemática que afecta a miles de trabajadores.

"Nos da la confianza de que está poniendo atención a una problemática grande que tiene la región, de que sabe del problema que existe y que hay la intención de intervenir para que esto se arregle a corto plazo".

Elizondo Delgado consideró que el Gobierno Federal tiene los mecanismos para resolver los obstáculos que mantienen estancada la venta de la empresa, particularmente los adeudos con instancias como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales podría condonar o bien establecer un plan de pagos.

Agregó que el poder de decisión de la presidenta es suficiente para destrabar los acuerdos y lograr una solución inmediata.

"La Presidenta de la República tiene la capacidad para resolver este mismo mes las cosas, el detalle es que se tenga la voluntad de decir: se resuelve porque se resuelve y se allanan todos los detalles", dijo.

El empresario destacó que el ánimo en la región depende en gran medida de la reactivación de AHMSA, ya que la empresa es eje económico para cientos de proveedores y miles de familias.