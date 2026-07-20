Carlos Villarreal Pérez entrega recarpeteo en la calle Tezozómoc de Monclova

Con una inversión superior a los 3.6 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de recarpeteo de la calle Tezozómoc, en la colonia Ciudad Deportiva, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, realizado en coordinación con las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La obra comprende el tramo ubicado entre la calle Huemac y la avenida Ciudad Deportiva, con una longitud superior a los 800 metros lineales, lo que permitirá mejorar la movilidad de las familias que habitan en este sector, así como el acceso a planteles educativos e instalaciones deportivas.

Durante la entrega, el alcalde destacó que la rehabilitación de esta vialidad fortalece la infraestructura urbana de una de las zonas con mayor circulación vehicular y peatonal de la ciudad. "Con el Plan de Inversión Prendamos Monclova seguimos llevando obras a todos los sectores del municipio. Esta vialidad es utilizada diariamente por familias, estudiantes y deportistas, por lo que aprovechamos el periodo vacacional para realizar los trabajos con la menor afectación posible", señaló.

Villarreal Pérez informó que, durante la semana, continuará realizando recorridos de supervisión en distintas obras que se ejecutan en el municipio, en coordinación con los Comités Pro Obra, para verificar que los trabajos se desarrollen conforme a lo proyectado.

Añadió que, de manera paralela, el Gobierno Municipal mantiene labores de rehabilitación y mantenimiento de líneas de agua potable y drenaje, tanto mediante la reparación de infraestructura existente como con la instalación de nuevas redes, a fin de fortalecer los servicios públicos en diferentes colonias de Monclova.