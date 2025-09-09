Gobierno de Monclova invierte en recarpeteo de la calle Zacatecas

Como parte del compromiso del alcalde Carlos Villarreal y el gobernador Manolo Jiménez de llevar desarrollo parejo a todos los municipios y colonias, se dio arranque a la obra de recarpeteo de la calle Zacatecas con una inversión superior a los 2.8 millones de pesos. Esta obra forma parte del Plan de Obras Sociales 2025 impulsado por el Gobierno del Estado en equipo con el Gobierno Municipal.

Más de mil monclovenses serán beneficiados con el recarpeteo de aproximadamente 550 metros lineales que permitirán mejorar la conectividad y la seguridad vial en una arteria que se ha convertido en una avenida prioritaria para estudiantes, trabajadores y vecinos que diariamente transitan por esta zona.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que los trabajos de recarpeteo darán inicio el jueves 11 de septiembre y, si las condiciones climatológicas lo permiten, concluirán el jueves 18 de septiembre. Durante este periodo la vialidad permanecerá cerrada, por lo que se solicita a los ciudadanos tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

"Sabemos que la calle Zacatecas es muy utilizada por estudiantes, trabajadores y vecinos. Con esta obra buscamos mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a todos los que transitan por aquí", destacó el alcalde.

Cabe destacar que el Plan de Obras Sociales 2025 del Gobierno Estatal contempla una inversión total de 25 millones de pesos para pavimentación y recarpeteo en Monclova, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El Gobierno Municipal reafirma el compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar obras que responden a las necesidades de la ciudadanía, mejorando la movilidad, seguridad y conectividad en los diferentes sectores de Monclova.