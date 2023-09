Recluta SEDENA a monclovenses

La Secretaría de la Defensa Nacional abrió el registro para jóvenes de 18 a 30 años de edad de Monclova y de la región Centro, que deseen ingresar al ejército o a la Guardia Nacional, quienes pueden presentar durante esta semana su solicitud.

Desde el pasado 8 de septiembre y hasta el 14 de este mes, se instaló un módulo itinerante en Monclova y Frontera, para recibir la solicitud de los jóvenes que deseen ingresar a las fuerzas armadas del país.

El día de ayer se instaló el módulo en la Plaza Principal de Monclova, en donde se estuvo dando la información a los jóvenes interesados, en donde se ha tenido una buena respuesta de la población, y continuarán hasta el próximo jueves.

Se indicó que el reclutamiento de jóvenes es permanente, pero anteriormente se acudía a las provincias y en esta ocasión se dio prioridad a la ciudad de Monclova y Frontera para ver la respuesta de la gente.

En el caso de la incorporación de la SEDENA, será para el 105 Batallón de Infantería de Frontera y en la Guardia Nacional será para el destacamento ubicado en San Pedro de las Colonias.

Dentro de los requisitos que deben cumplir los jóvenes, es tener estudios de por lo menos secundarias, carta de antecedentes no penales, no haber pertenecido al ejército o a alguna corporación policíaca, aprobar los exámenes médicos previos y examen clínicos, no tener tatuajes ni perforaciones, entre otras.

Señaló que al pertenecer al ejército tendrán un salario de más de 13 mil pesos mensuales y prestaciones, y al pertenecer a la Guardia Nacional serán un sueldo de más de 17 mil pesos mensuales más prestaciones.