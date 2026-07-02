Grupo LOCSA contrata guardias de seguridad en Monclova: busca 15 personas

Grupo LOCSA instaló un módulo de reclutamiento en la plaza principal de Monclova para contratar guardias de seguridad que prestarán servicio en centros comerciales e industrias de Saltillo y Monterrey.

Las encargadas del módulo informaron que actualmente buscan incorporar entre 10 y 15 personas, quienes viajarían el mismo día a Saltillo para iniciar su proceso de contratación.

Explicaron que la empresa brinda servicios de seguridad en tiendas HEB y diversas industrias, por lo que las vacantes disponibles corresponden exclusivamente a Saltillo y Monterrey.

Indicaron que ésta es la cuarta ocasión en que Grupo LOCSA realiza reclutamiento en Monclova y aseguraron que la respuesta ha sido favorable, ya que alrededor de 20 personas originarias del municipio han sido contratadas en visitas anteriores.

Como parte de las prestaciones, la empresa ofrece traslado desde Monclova, hospedaje gratuito con todos los servicios, viáticos durante los primeros cinco días laborados y transporte entre el alojamiento y el centro de trabajo.

Las responsables del reclutamiento señalaron que en Monclova existe personal con experiencia en seguridad privada y atribuyeron el interés por las vacantes a la falta de oportunidades laborales en la región.

Asimismo, destacaron que los trabajadores contratados previamente han obtenido buenos resultados en el desempeño de sus funciones.