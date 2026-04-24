Ejército Mexicano recluta jóvenes en Monclova para la Guardia Nacional

La alta concentración de jóvenes en busca de empleo fue aprovechada por elementos del Ejército Mexicano, que se sumaron a la jornada de contratación para promover el ingreso a la Guardia Nacional y al 105 Batallón de Infantería.

En paralelo a la fila de aspirantes que acudieron para buscar un lugar en Maxion, personal militar dio a conocer a los jóvenes los requisitos y los beneficios de integrarse a las fuerzas armadas.

Durante meses se ha mantenido el proceso de reclutamiento, debido a la falta de interés de los jóvenes por sumarse a las fuerzas armadas, sin embargo señalan que mantienen abierto el registro.

La convocatoria se mantiene abierta para hombres y mujeres de entre 18 y 29 años, con estudios mínimos de secundaria y documentación básica como acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, RFC y cartilla militar.

Entre los incentivos, se ofrece un salario mensual de 23 mil pesos en la Guardia Nacional, además de bonos, atención médica integral para el elemento y su familia, vacaciones pagadas y prestaciones.

Indicó que quienes ingresen al 105 Batallón de Infantería podrían permanecer en Monclova, mientras que los elementos de la Guardia Nacional serían asignados al cuartel ubicado en San Pedro.

Se indicó que quienes estén interesados pueden acudir directamente al 105 Batallón para dejar su documentación en un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde con la documentación requerida.