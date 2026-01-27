Man Wah Furniture México busca 650 trabajadores en Monclova

La empresa Man Wah Furniture México, con sede en el estado de Nuevo León, recluta 650 trabajadores en el municipio de Monclova, estimando incorporar 150 por mes.

Así lo informó Víctor González, del departamento de Recursos Humanos de la empresa, quien explicó que el reclutamiento se realiza de forma periódica.

"Queremos llenar al menos 650 vacantes de manera inicial. De aquí de Monclova tengo estimado poderme llevar 150 personas al mes", señaló.

Man Wah Furniture se dedica a la fabricación de sofás eléctricos y cuenta con diversas áreas de producción como carpintería, costura y estructura de madera, donde cada trabajador realiza un solo proceso dentro de la elaboración del producto.

En cuanto a los requisitos, González destacó que la documentación solicitada es mínima, ya que únicamente se pide CURP, INE, RFC, constancia de situación fiscal, número de seguro social, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y comprobante de estudios desde primaria.

La empresa ofrece un salario semanal de 2 mil 205 pesos, además de vales de despensa por 265 pesos, bonos de puntualidad y asistencia por 275 pesos, bonos de productividad, prestaciones de ley y otros beneficios.

Para las personas que provienen de fuera de Monterrey, se brinda hospedaje, ya que dentro de la misma empresa se cuenta con un edificio de departamentos para los trabajadores.

Indicó que el empleo es de lunes a viernes, y los trabajadores deciden si regresan a sus lugares de origen los fines de semana, práctica común entre quienes provienen de Monclova.

El proceso de contratación contempla un periodo de prueba de un mes, tras el cual se define la planta y se establece el contrato formal.

"Hemos venido a Monclova más de ocho veces; creo que sí me he llevado al menos 15 personas, y más de 35 ya están trabajando actualmente. Algunos desertan, pero la mayoría ya tiene su planta y continúa laborando con nosotros", comentó.

Finalmente, González resaltó que la mano de obra de Monclova es buena, al señalar que las personas de la región le han compartido la dificultad para encontrar empleo, pero destacó que son trabajadores y comprometidos, cualidades que la empresa valora para su crecimiento.