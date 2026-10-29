Estudiantes de Múzquiz reciben pláticas de prevención de drogas
Las pláticas de prevención del delito se realizan en escuelas de Múzquiz, abarcando desde primaria hasta preparatoria.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
MÚZQUIZ, Coah.- Estudiantes de distintos niveles educativos han reportado que es común que les ofrezcan sustancias estupefacientes o narcóticos, situación que narran durante las pláticas de prevención del delito que imparte el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia.
La titular de la dependencia, licenciada Zuleika Galindo Hurtado, informó que con estas actividades buscan acercarse a los jóvenes y proporcionarles información para identificar situaciones de riesgo y prevenir el consumo de drogas.
Explicó que las pláticas se llevan a cabo en instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y preparatoria, con el propósito de alertar a los jóvenes sobre las consecuencias físicas y de otra índole que puede ocasionar el consumo de sustancias ilícitas.
Galindo Hurtado advirtió que los estudiantes pueden ser atraídos mediante ofrecimientos de marihuana, gomitas u otro tipo de artículos, por lo que consideró fundamental brindarles herramientas para reconocer estas prácticas y evitar que caigan en ellas.
Destacó que la presencia del personal de prevención en las escuelas permite mantener un acercamiento directo con la población estudiantil, escuchar sus experiencias y reforzar los mensajes de prevención del delito y del consumo de drogas.
Finalmente, señaló que el programa ha llegado a la mayoría de las instituciones educativas de los municipios de Coahuila, donde, aseguró, se han obtenido resultados favorables mediante estas acciones de orientación y concientización.