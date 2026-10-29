Estudiantes de Múzquiz reciben pláticas de prevención de drogas

MÚZQUIZ, Coah.- Estudiantes de distintos niveles educativos han reportado que es común que les ofrezcan sustancias estupefacientes o narcóticos, situación que narran durante las pláticas de prevención del delito que imparte el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia.

La titular de la dependencia, licenciada Zuleika Galindo Hurtado, informó que con estas actividades buscan acercarse a los jóvenes y proporcionarles información para identificar situaciones de riesgo y prevenir el consumo de drogas.

Explicó que las pláticas se llevan a cabo en instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y preparatoria, con el propósito de alertar a los jóvenes sobre las consecuencias físicas y de otra índole que puede ocasionar el consumo de sustancias ilícitas.

Galindo Hurtado advirtió que los estudiantes pueden ser atraídos mediante ofrecimientos de marihuana, gomitas u otro tipo de artículos, por lo que consideró fundamental brindarles herramientas para reconocer estas prácticas y evitar que caigan en ellas.

Destacó que la presencia del personal de prevención en las escuelas permite mantener un acercamiento directo con la población estudiantil, escuchar sus experiencias y reforzar los mensajes de prevención del delito y del consumo de drogas.

Finalmente, señaló que el programa ha llegado a la mayoría de las instituciones educativas de los municipios de Coahuila, donde, aseguró, se han obtenido resultados favorables mediante estas acciones de orientación y concientización.