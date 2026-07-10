Yura Harness proyecta 1,200 empleos en Monclova para 2026

La empresa Yura Harness proyecta cerrar el 2026 con mil 200 empleos en Monclova, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez tras reunirse con directivos de la compañía para dar seguimiento al inicio de operaciones.

El Edil sostuvo un encuentro con Ho Hyeon Jung, director administrativo, e Inho Kim, presidente de Yura Harness, quienes revisaron la planeación de los próximos meses y los requerimientos necesarios para el arranque de la planta.

Villarreal Pérez señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuarán las gestiones para atender las necesidades de la empresa y generar las condiciones que permitan su crecimiento proyectado. "Ellos vienen ya con los últimos detalles para el arranque. Uno de los directivos a nivel mundial de Yura estará algunos meses aquí, previo al inicio de operaciones, durante el arranque y supervisando que todo vaya bien", explicó.

El Alcalde indicó que la compañía actualmente cuenta con más de 300 empleados contratados durante julio y que la próxima semana iniciará un nuevo proceso de reclutamiento. La proyección de la empresa, dijo, es cerrar el año con mil 200 trabajadores, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas, además de continuar con su crecimiento conforme a los contratos que vaya obteniendo.

Villarreal Pérez destacó que también se mantiene seguimiento a temas relacionados con la exportación de productos, principalmente ante la posibilidad de una mayor apertura de la frontera para fortalecer las operaciones de la compañía. Añadió que Yura Harness cuenta ya con una reserva de candidatos con perfiles adecuados para futuras contrataciones, luego del proceso de reclutamiento realizado semanas atrás en la Biblioteca Pape.

El alcalde señaló que continuarán trabajando de manera coordinada con la empresa para atender sus necesidades laborales y acompañar el desarrollo de sus operaciones en la ciudad.