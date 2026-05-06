Claudia Garza Iribarren presenta propuestas en Sabinas: Seguridad y empleo

SABINAS, COAH.- La candidata de la Alianza por la Seguridad en Coahuila a la diputación local por el tercer distrito, Claudia Garza Iribarren, visitó la colonia Jorge B. Cuellar, como parte de su gira proselitista. Durante el recorrido, "toca toca", se mostró contenta dialogar con las familias y escuchar sus propuestas e inquietudes.

Garza Iribarren indicó que el trabajo territorial abarcaba todo el municipio de Sabinas y que un día antes estuvo en la región Cinco Manantiales. Detalló que visitó el municipio de Nava, donde fue bien recibida por la ciudadanía. Afirmó que la gente le abría las puertas de su casa, la invitaba a pasar y escuchaba el mensaje que llevaba, además de manifestar su apoyo y satisfacción por el trabajo realizado por el gobernador.

La candidata sostuvo que el estado debía mantener la seguridad alcanzada, la cual, dijo, no era obra de la casualidad sino resultado de esfuerzo, trabajo y dedicación. Contrastó la situación de Coahuila con el "caos" que, aseguró, se presentaba en otros estados gobernados por Morena y que se observaba diariamente en las noticias. Planteó que desde el Congreso buscaría garantizar paz y tranquilidad para la entidad.

Entre sus propuestas, destacó la gestión de presupuestos para los municipios a fin de atender problemas de agua, drenaje e infraestructura, así como la generación de empleo. Señaló que la ciudadanía pedía fuentes de trabajo y que, tras consolidar la seguridad, la región Carbonífera y Cinco Manantiales estaban listas para recibir empresas. Subrayó que la población no pedía que le dieran las cosas, sino las herramientas para salir adelante.

Finalmente, Garza Iribarren insistió en la necesidad de empleos bien pagados para los jóvenes que egresaban de las escuelas. Cuestionó dónde trabajarían las nuevas generaciones si no se atraían inversiones al distrito y reiteró su compromiso de impulsar la llegada de empresas a la zona para que las familias tuvieran mejores oportunidades de desarrollo.