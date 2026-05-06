José Pichardo González lidera simulacro nacional sismo en Sabinas

SABINAS, COAH.- El comandante de Bomberos de la ciudad, José Pichardo González, resaltó la importancia del simulacro nacional que se realizó la mañana de este miércoles en punto de las once horas en todo el país con hipótesis de sismo. Señaló que la actividad contó con la participación de diversas instituciones y empresas locales, la oficina de SAT, hospital general, Avomex y el IMSS.

Pichardo González se dijo muy agradecido con la comunidad y subrayó que el ejercicio debía tomarse con serenidad y respecto al protocolo que puede salvar vidas. Explicó que el objetivo era que la ciudadanía aprendiera a reaccionar no solo en el área de trabajo, sino también en la casa, en centros sociales o cualquier sitio con aglomeración de personas. Recalcó que saber qué hacer ante un incidente y ubicar los puntos de reunión era fundamental para evitar un accidente mayor.

El comandante detalló que parte del procedimiento consistía en llevar la contabilidad de las personas evacuadas. Indicó que en el Palacio Municipal se contabilizaron alrededor de 150 trabajadores y cerca de 50 visitantes, quienes fueron desalojados en su totalidad durante el simulacro. Dijo que ese registro permitía saber cuánta gente estaba presente y detectar si alguien faltaba.

Confirmó que a lo largo del día continuarían los simulacros en otras empresas del municipio. Reiteró que la actividad era parte de una cultura de prevención que debía mantenerse de forma permanente y que cada responsable debía tener claro el número de personas a su cargo durante una evacuación.

Finalmente, José Pichardo González insistió en la importancia de que más empresas se sumaran a esta cultura de la prevención. Aseguró que era un ejercicio serio que salvaba vidas y llamó a la población a participar activamente cada vez que se convocara, para estar preparados ante cualquier emergencia.