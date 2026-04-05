Recomendaciones de Protección Civil para el Charco Azul

Tras la difusión de una publicación en la que se observa a un hombre lavando incluso colchas en el Charco Azul, el director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que el acceso a este paraje natural y sus alrededores se mantiene permitido para la ciudadanía, por lo que las personas pueden acudir y permanecer en las orillas del lugar.

Explicó que, actualmente, no existen áreas restringidas dentro del cauce, por lo que los visitantes pueden ingresar a distintos puntos del sitio, siempre y cuando lo hagan con precaución, respeten el espacio y atiendan las recomendaciones emitidas por las autoridades.

En cuanto a los riesgos, señaló que la profundidad del agua es variable, ya que en algunas zonas apenas alcanza el medio metro, mientras que en otras puede llegar hasta los tres metros. Advirtió que el principal peligro para quienes deciden meterse al agua es sufrir golpes con objetos ocultos o entrar repentinamente en áreas profundas sin saber nadar.

Pedro Alvarado también hizo un llamado a la población para mantener el orden y la limpieza del lugar, evitar tirar basura, no consumir bebidas alcohólicas ni sustancias ilícitas, y no perder de vista a menores de edad o adultos mayores. Añadió que personal de Protección Civil realiza recorridos constantes en la zona para emitir recomendaciones y, en caso de que alguna persona altere el orden o incumpla las indicaciones, se solicita el apoyo de Seguridad Pública para retirarla. Asimismo, exhortó a los visitantes a abandonar el sitio al caer la noche, ya que por seguridad no es recomendable permanecer en el área durante horas de oscuridad.