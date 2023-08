Recomiendan volver a usar cubrebocas

Solo las personas que tuvieron síntomas fuertes de Covid-19 siguen protegiéndose con el uso del cubrebocas, doctores de Monclova recomiendan volver a usarlos ya que se espera incrementen los casos y con la nueva variante no se genera inmunidad al contagiarse.

Ahora que los alumnos regresarán a clases y se aproxima la temporada de otoño, es muy probable que aumenten los casos de contagios en la región centro, dijo la doctora Blanca Romero quien externó que en el mundo sigue estudiándose la variante y las personas deben de cuidarse más.

"La gente que se puso bien mala hace tres años y que requirió oxígeno, ya están portando el cubre bocas y no se lo quita porque ya sabe lo que es, ya los he consultado. La mayoría de los pacientes que he visto no traen el cubre bocas y tosen mucho que los demás prefieren esperar al exterior".

En Coahuila la Secretaría de Educación Pública dejó a opción de los padres de familia el que sus hijos acudan a las escuelas con la protección necesaria, ya que aunque si hay más casos de Covid-19, no representan un peligro para la población.

También planteó que actualmente solo existe la vacuna contra el Covid-19 Abdala, pero ha sido rechazada por la mayoría de la población, además que no todas completaron sus esquemas de vacunación.