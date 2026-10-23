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Coahuila

Médicos del Hospital General Amparo Pape de Benavides celebran su día

Durante la celebración, los médicos recibieron muestras de agradecimiento por su dedicación y compromiso.

Por Gerardo Martínez - 23 octubre, 2026 - 07:20 p.m.
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      Este viernes 23 de octubre se conmemoró el Día del Médico, una fecha para reconocer el trabajo de quienes contribuyen diariamente al cuidado de la salud y al bienestar de la sociedad.

      Durante esta fecha se reconoce el trabajo que día a día realiza el personal de la salud, los médicos, por lo que las diferentes instituciones realizan una serie de eventos en honor a su personal.

      El Hospital General Amparo Pape de Benavides organizó una celebración para reconocer la labor de sus médicos, quienes recibieron felicitaciones y compartieron una convivencia con sus compañeros de trabajo.

      El director del hospital, Ángel Cruz García, felicitó al personal y destacó la importancia de su trabajo diario para cuidar la salud de los pacientes que acuden a la institución. "Es una fecha importante para reconocer la labor de todo el personal médico, de todo el estado y de toda la República, que siempre nos estamos apoyando para salir adelante en los temas que se presentan".

       

      Durante el festejo, los doctores recibieron muestras de agradecimiento por su esfuerzo, dedicación y compromiso con la atención de quienes requieren servicios de salud.

      La jornada también permitió destacar la responsabilidad que implica ejercer la medicina, una profesión que exige preparación y compromiso para atender a los pacientes.

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