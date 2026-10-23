Médicos del Hospital General Amparo Pape de Benavides celebran su día

Este viernes 23 de octubre se conmemoró el Día del Médico, una fecha para reconocer el trabajo de quienes contribuyen diariamente al cuidado de la salud y al bienestar de la sociedad.

Durante esta fecha se reconoce el trabajo que día a día realiza el personal de la salud, los médicos, por lo que las diferentes instituciones realizan una serie de eventos en honor a su personal.

El Hospital General Amparo Pape de Benavides organizó una celebración para reconocer la labor de sus médicos, quienes recibieron felicitaciones y compartieron una convivencia con sus compañeros de trabajo.

El director del hospital, Ángel Cruz García, felicitó al personal y destacó la importancia de su trabajo diario para cuidar la salud de los pacientes que acuden a la institución. "Es una fecha importante para reconocer la labor de todo el personal médico, de todo el estado y de toda la República, que siempre nos estamos apoyando para salir adelante en los temas que se presentan".

Durante el festejo, los doctores recibieron muestras de agradecimiento por su esfuerzo, dedicación y compromiso con la atención de quienes requieren servicios de salud.

La jornada también permitió destacar la responsabilidad que implica ejercer la medicina, una profesión que exige preparación y compromiso para atender a los pacientes.