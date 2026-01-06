Carlos Villarreal reconoce a enfermeros en Monclova por su dedicación

Con el objetivo de reconocer la vocación, entrega y compromiso del personal de enfermería que diariamente cuida la salud de las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal encabezó, junto a la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, el evento conmemorativo por el Día de las y los Enfermeros, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de seguir fortaleciendo el sector salud, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Durante el encuentro, el alcalde saludó al personal de enfermería que labora en el Hospital del DIF Monclova y en distintas áreas municipales, destacando su papel fundamental en la atención médica, así como el acompañamiento humano que brindan a pacientes y familias en momentos determinantes.

Reconocimiento a la labor de enfermería

En su mensaje, la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, expresó su reconocimiento al personal de enfermería: "Gracias por su paciencia, su dedicación y su trato humano. Sabemos que su labor no tiene horarios y que implica sacrificios personales, pero aun así siempre atienden con profesionalismo y calidez a cada persona que confía en ustedes. Su trabajo deja huella en las familias de Monclova".

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal subrayó la importancia de su labor para la comunidad: "Ser enfermera o enfermero es mucho más que una profesión; es una vocación que acompaña, cuida y salva vidas. Mi reconocimiento y gratitud por su entrega diaria. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguiremos impulsando acciones que fortalezcan la atención médica y dignifiquen su trabajo en Monclova", afirmó.

Presencia de autoridades en el evento

En el evento estuvieron presentes Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno; Armando Galván, director del Hospital DIF Monclova; el regidor de Salud, Max Elguezabal; Maru Linaje, directora del DIF Monclova; y Patricia Riojas, subdirectora del Hospital DIF.

Con este reconocimiento al trabajo y compromiso de las y los enfermeros, el Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de continuar trabajando, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, para fortalecer el sistema de salud y reconocer a quienes, con vocación y profesionalismo, cuidan de la vida de las familias monclovenses.