Carlos Villarreal Pérez reconoce a militares en Monclova: Marcha de la Lealtad

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó la entrega de reconocimientos a destacados militares y elementos de diversas corporaciones de seguridad estatales y municipales, en el marco de la conmemoración del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

El evento inició con un acto cívico organizado por el 105 Batallón de Infantería, al mando del teniente coronel Jorge Luis Cigarroa, donde se resaltó la labor y compromiso de los elementos de seguridad por su servicio en favor de la ciudadanía y la tranquilidad de las familias.

La ceremonia se llevó a cabo en la plaza Avión Militar, ubicada cerca del plantel del COBAC Prepa 24, donde se contó con la presencia de la directora de la institución, Rosa Edith Campos, quien junto con personal docente y estudiantes fungió como anfitriona del evento.

También asistieron integrantes del Cabildo, así como funcionarios municipales y estatales, quienes se sumaron al reconocimiento a las corporaciones de seguridad.

Durante su intervención, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estos reconocimientos se entregan en honor a la labor que realizan diariamente por la paz y tranquilidad de las familias de Monclova y de Coahuila, subrayando la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las fuerzas armadas.

Señaló que este acto marca el inicio de las conmemoraciones del mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, así como de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fechas que dijo deben respetarse y mantenerse vivas como parte de las tradiciones cívicas del país.

"El Ejército realiza una labor diaria por y para los coahuilenses. Esta gran institución tiene una profunda historia en nuestro estado, donde grandes coahuilenses dieron muestra de su compromiso con México. De esa manera tenemos que seguir trabajando de la mano y en equipo por lo que más queremos y amamos: nuestras familias", expresó el edil.

El alcalde reiteró el compromiso de su administración de continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional con las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad para mantener la paz y el orden en Monclova.