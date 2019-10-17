Recorta AHMSA en 25% producción

CIUDAD DÉ MÉXICO.- La producción de acero de Altos Hornos de México (AHMSA) a caído 25 por ciento desde mayo pasado, debido a la investigación judicial contra Alonso Ancira, presidente de la empresa, por presuntas irregularidades en la venta de Grupo Fertinal a Pemex en el 2015.

"Desafortunadamente hemos sufrido una especie de daño colateral en una investigación sobre la empresa y estamos haciendo todo lo posible para mejorar la condición de la compañía", reconoció James Pignatelli, director interino de la compañía.

El pasado 27 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de AHMSA, posteriormente el 19 de junio la empresa informó que habían sido desbloqueadas y paulatinamente retomaron el ritmo de sus operaciones financieras.

"Los prestamistas se alejaron y por eso hemos tenido dificultades durante meses, tratando de dirigir una empresa del tamaño de AHMSA, de 19 mil empleados y sin ninguna línea de crédito", dijo el directivo.

En el marco de su participación en la Asamblea General de la Worldsteel Association, Pignatelli dijo que AHMSA está produciendo 270 mil toneladas al mes alrededor de 3 millones de toneladas al año.

"En términos de capacidad, el año pasado, por ejemplo, produjimos 4 millones de toneladas, por lo que hemos bajado alrededor del 25 por ciento.

"Ha sido difícil y es por eso que nuestra producción ha disminuido con mucho más de 300 mil toneladas al mes, unas 3 millones y media de toneladas al año".

Aclaró que la situación se agravó también porque toda la industria sufrió la aplicación de aranceles de 25 por ciento en el mercado de EU bajo la Sección 232 de su Ley de Expansión Comercial durante 11 meses desde junio del 2018.

La producción de acero de AHMSA a caído 25% desde mayo pasado, debido a la investigación judicial contra Alonso Ancira, presidente de la empresa, por presuntas irregularidades en la venta de Grupo Fertinal a Pemex en el 2015.