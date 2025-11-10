Recuento de huelga en el Nacional Monte de Piedad se realizará en noviembre

Trabajadores del Nacional Monte de Piedad realizarán esta semana el recuento nacional para determinar la legalidad de la huelga que mantienen desde octubre, en exigencia del respeto a sus derechos laborales y a su contrato colectivo.

Víctor Manuel González Moreno, delegado sindical en Monclova, indicó que será este 12, 13 y 14 de noviembre en que se llevará a cabo la votación de los más de 2 mil trabajadores a nivel nacional, en un proceso que será llevado por la Secretaría de Trabajo para constatar su validez.

Mencionó que representantes de la Secretaría del Trabajo se pusieron de acuerdo con los representantes sindicales para establecer las fechas en las que se recopilarán los votos en cada una de las sedes, de acuerdo al número de trabajadores.

En el caso de Monclova son tres los trabajadores sindicalizados quienes participarán en la votación el próximo jueves 14 de noviembre. "Nada más es cuestión de ponernos de acuerdo con la persona indicada para llevar a cabo las votaciones el día 14, porque aunque las hagamos antes, el conteo se realizará hasta ese día en todas las urnas a nivel nacional".

El conflicto laboral, que mantiene cerradas varias sucursales del Monte de Piedad en el país, inició a principios de octubre, luego que se acusara a la administración de vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores, así como de pretender modificar el contrato colectivo sin consenso.

El resultado del recuento será determinante para definir si la huelga continúa o se declara improcedente.