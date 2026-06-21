Lluvias traen alivio al campo en Monclova

Las lluvias registradas en la última semana trajeron beneficios para el campo de la región Centro, al favorecer la recuperación de agostaderos, estanques y las áreas de pastoreo que durante meses se vieron afectadas por la sequía.

Productores ganaderos señalaron que las lluvias que se presentaron fueron un respiro para el sector, al mejorar las condiciones de humedad y generar expectativas positivas para los próximos meses.

Arturo Valdez, destacó que las recientes lluvias dejaron una importante captación de agua y permitieron ver de nueva cuenta el flujo de agua en el río Monclova, situación que no se presentaba desde hace varios meses.

Aunque reconoció que todavía se requiere más precipitación para lograr una recuperación plena de los mantos acuíferos, señaló que las lluvias recientes permitieron superar la etapa más crítica de la sequía que enfrentaba la región.

Los estanques lograron captar agua suficiente para mejorar sus niveles de almacenamiento, mientras que los agostaderos recuperaron su humedad, lo que favorecerá el crecimiento de pastos y forrajes para el ganado.

"Por lo pronto ya libramos la sequía, los estanques recuperaron agua y los agostaderos agarraron humedad, ya se empieza a ver cómo brota la hierba y el zacate, lo que es muy importante para todos los productores".

Sin embargo, advirtió que las altas temperaturas registradas después de las precipitaciones provocan una rápida evaporación de la humedad, por lo que consideró necesario que siga el ciclo de lluvias durante las próximas semanas.

"Todavía hace falta más agua, pero estas lluvias cambiaron el panorama, hoy vemos más humedad, estanques con agua y mejores condiciones para el campo de la región".