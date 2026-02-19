Margarita Rubí podría regresar a Frontera en dos semanas

La pequeña Margarita Rubí podría regresar a Frontera en un plazo aproximado de dos semanas, aunque la decisión final dependerá de la valoración médica que actualmente recibe en Sacramento, California, donde permanece en seguimiento tras el accidente que sufrió el pasado 7 de enero.

Su abuela, Araceli García Carrillo, señaló que la menor continúa mostrando una buena recuperación tras los injertos de piel que se le aplicaron, mientras que la familia está al pendiente de lo que determinen los especialistas. "Probablemente mi hija venga dentro de dos semanas, pero no tenemos la fecha exacta, ella me dice que en cualquier momento puede regresar, pero todo depende de lo que les digan los doctores".

Señaló que los recursos que se han estado recaudando son destinados exclusivamente al bienestar de Margarita, ya que al volver a casa requerirá cuidados especiales y un entorno adecuado para su recuperación. "Cuando regrese la niña va a llevar un cuidado especial, tiene que estar 100 por ciento en clima, no puede exponerse mucho al sol, va a necesitar bloqueador y muchos cuidados en la piel".

En ese sentido, la familia comenzó a realizar adecuaciones en su vivienda para garantizar un espacio seguro y controlado. La abuela de Margarita comentó que, aunque la pequeña ya fue dada de alta del hospital, continuará bajo seguimiento médico, por lo que el próximo 5 de junio acudirá a Tijuana para una nueva valoración, donde se determinará el plan de rehabilitación que seguirán a largo plazo. Explicó que Margarita recibe terapia para fortalecer su mano izquierda, una de las áreas afectadas por las quemaduras y descartó que vayan a quedar secuelas tras el accidente de acuerdo a la versión de los médicos. "Nos mandan videos y es un cambio muy grande, nada que ver con cómo la vimos al principio. Gracias a Dios va muy bien", señaló.