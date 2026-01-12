Margarita Rubí avanza en su recuperación en clínica Shriners de California

De manera favorable reacciona Margarita Rubí al tratamiento especializado que recibe en la clínica Shriners Childrens de California, luego del traslado que se dio el pasado domingo, lo que genera una gran confianza en su recuperación.

Mónica Abigail Romero García, madre de la pequeña, informó que la evolución de la menor ha sido notable desde su ingreso al hospital pediátrico, reconocido a nivel internacional por la atención a niñas y niños con quemaduras. "Hasta ahorita la niña va muy bien, lleva mucho avance, desde que llegamos iniciaron con el tratamiento, la han estado vendando todo su cuerpo y ha tenido una buena recuperación en las áreas afectadas".

Señaló que existen altas probabilidades de recuperación, sin embargo hasta el momento no les han informado cuánto tiempo permanecerán en la clínica en Estados Unidos, como parte del tratamiento. "No me han dicho exactamente cuánto tiempo será del tratamiento, cuánto tiempo llevará la recuperación, y cuánto tiempo estaremos aquí", mencionó la madre, sin embargo dijo que se siente tranquila por la evolución que ha tenido Margarita.

Mónica Romero agradeció a la ciudadanía de Monclova y la región por el apoyo brindado, tanto en lo económico que le permitió cubrir la cuenta del Hospital San José que ascendió a cerca de 80 o 90 mil pesos, en los cinco días que estuvo internada, así como agradeció a los médicos que la atendieron y apoyaron en su estadía.

Romero García reiteró su agradecimiento a todas las personas que se solidarizaron con su familia. "Muchas gracias a todos porque se unieron todos", indicó.