Terreno en Leandro Valle: Ayuntamiento local actúa tras abandono de más de 15 años

El Ayuntamiento local inició un proceso legal para recuperar un terreno de casi 4 mil 900 metros cuadrados ubicado en la colonia Leandro Valle, el cual fue donado en 1998 a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Seguro Social, pero que no ha sido utilizado conforme a los fines establecidos.

Guadalupe Murguía, síndico, informó que el predio ha permanecido en estado de abandono por más de quince años, lo que motivó al gobierno local a emprender acciones para su recuperación.

Detalló que, como parte del procedimiento, ya se emitieron edictos oficiales con el objetivo de notificar a los miembros de la asociación, a fin de que acudan ante las autoridades correspondientes.

Murguía señaló que esta medida también responde a solicitudes formales de vecinos del sector, quienes han manifestado su inquietud por la falta de uso y mantenimiento del terreno.

Indicó que los representantes de la asociación cuentan con un plazo de diez días para comparecer, luego de la publicación de los avisos en medios de comunicación.

En caso de no presentarse, el proceso de reversión continuará conforme a lo establecido, con el objetivo de reintegrar el predio al patrimonio municipal.