Fernanda Chairez destaca recuperación de vehículos robados

La rápida detección que brindan las cámaras de videovigilancia instaladas en tramos carreteros y zonas urbanas de Coahuila ha permitido la recuperación de 40 vehículos con reporte de robo en lo que va del año, informó Fernanda Chairez, directora general del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Chairez destacó que el sistema de monitoreo permite una respuesta inmediata, con tiempos de reacción de entre 5 y 10 minutos, gracias a la coordinación entre las distintas corporaciones policiales del estado.

"Es una respuesta inmediata con todas nuestras corporaciones policiales; de 5 a 10 minutos ya estamos actuando. Ya tenemos capturas por medio de las cámaras urbanas: qué vehículos estamos buscando, por dónde pasó, las horas. Esta información la pasamos de inmediato a nuestras corporaciones", explicó.

La funcionaria detalló que el uso de cámaras inteligentes con lector de placas ha sido clave en la detección de unidades robadas, tanto al ingresar como al intentar salir del estado. Dijo que existe una coordinación estrecha con el estado de Nuevo León para evitar que los vehículos robados crucen la frontera entre ambas entidades.

"Hemos recuperado muchos vehículos con reporte de robo. Estamos en coordinación con el estado de Nuevo León: no dejamos que se vayan hasta aquel estado, o si van entrando los estamos detectando con nuestras cámaras inteligentes, que traen detector de placas y generan la alerta", señaló.

De enero a la fecha, el C4 tiene contabilizados alrededor de 40 vehículos recuperados, todos ellos con reportes generados por medio del sistema de emergencias 911 o mediante denuncias directas ante la Fiscalía del Estado.

"Teníamos alrededor de 80 reportes que no se habían atendido y gracias a las cámaras empezamos a sacar todos esos incidentes. Los empezamos a atender, a recuperar, a activar la placa, y cuando el vehículo pasa por una cámara inteligente nos avienta la alerta. Así le damos seguimiento y nos comunicamos con el ciudadano que hizo la denuncia para que su queja quede atendida".

Coordinación entre Coahuila y Nuevo León para combatir el robo de vehículos

La funcionaria reiteró que la participación ciudadana a través de las denuncias es fundamental para mantener activas las alertas y permitir que el sistema de videovigilancia continúe arrojando resultados positivos en la recuperación de vehículos.