Avanza plan de reemplazo de elevadores en Clínica 7 del IMSS

Será hasta el mes de diciembre cuando se reemplacen los elevadores de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, como parte del plan de inversiones que se ejecuta este año en el hospital, el cual presenta un avance del 85 por ciento y deberá concluir en tiempo y forma.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y consejero del IMSS, Humberto Prado Montemayor, informó que existe un compromiso formal de la compañía encargada del mantenimiento para atender cualquier incidencia en los equipos actuales, hasta que sean sustituidos.

"Lo que sabemos es que deben estar al pendiente, las 24 horas, los 7 días de la semana, para atender cualquier contingencia, hasta que se reemplacen los elevadores, ya que se les va a comprar a ellos los elevadores nuevos.

Señaló que el incidente reciente con un elevador averiado, en el que quedaron atrapadas una enfermera embarazada y una mujer que tiene a su hijo internado, habría sido "algo imprevisto", ya que el personal técnico tiene la obligación de mantenerse disponible de forma permanente.

Recordó que el proyecto contempla la instalación de cuatro elevadores nuevos, los cuales ya están en proceso de fabricación, y serán entregados el mes de diciembre, para corregir el problema de los elevadores.

Mencionó que se tenía un proyecto de la construcción de un elevador externo de manera provisional, sin embargo este no se logró, por lo que se debe cumplir el acuerdo de atender cualquier falla.

Sobre el avance general de la remodelación de la Clínica 7, Humberto Prado indicó que la obra presenta un 85 por ciento de progreso y deberá concluir antes de finalizar el año, de acuerdo al proyecto establecido, sin embargo se continuará con los trabajos en el resto de las áreas.