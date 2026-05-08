Alberto Medina anuncia reforma para fortalecer derechos de mujeres en Monclova

Monclova está por sumarse al proceso de aprobación de una reforma impulsada por el Congreso del Estado, enfocada en fortalecer los derechos y la igualdad de las mujeres en Coahuila.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que la iniciativa fue recibida recientemente y ya fue turnada a la Comisión de Reglamentación, donde se elaborará el dictamen correspondiente antes de ser presentada ante el Cabildo.

"Nos acaba de llegar hace unos días una reforma del Congreso. Se turnó a la comisión para su análisis y posteriormente se estará subiendo a Cabildo, estimamos que en la próxima sesión de la siguiente semana", explicó.

Detalló que, al tratarse de una modificación que impacta disposiciones legales, es necesario que sea aprobada por los 38 municipios del estado, como parte del proceso establecido.

La reforma está orientada a fortalecer la participación de las mujeres en la vida social, así como a revisar y mejorar algunas prestaciones y derechos que les corresponden.

"Es referente a los derechos de la mujer. Coahuila ha sido pionero en este tema y ahora se están haciendo adecuaciones para avanzar aún más en la igualdad", señaló.

Medina destacó que en Monclova existe un contexto favorable para la aprobación de esta iniciativa, al resaltar la participación activa de las mujeres en la vida pública y en la administración municipal.

"El Cabildo está integrado por un 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres, y la mayoría de los cargos directivos también son ocupados por mujeres. Ha habido una apertura importante", comentó.

Finalmente, expresó su confianza en que la propuesta será respaldada por las y los integrantes del Cabildo, al considerar que representa un paso más en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres en la entidad.

"Estoy seguro de que se va a aprobar por unanimidad, porque son acciones que benefician directamente a las mujeres y consolidan el avance que ya tiene Coahuila en este tema", concluyó.