Fiscalía de Coahuila busca cinco nuevos agentes para mejorar atención

Con el objetivo de mejorar la atención y dar mayor celeridad a los procesos, la Fiscalía General del Estado en la Región Centro solicitó la incorporación de cinco agentes del Ministerio Público adicionales, informó Everardo Lazo Chapa, delegado regional, al señalar que actualmente se mantienen gestiones con autoridades en Saltillo para concretar este refuerzo de personal.

El funcionario explicó que esta petición responde a la necesidad de fortalecer el trabajo dentro de la dependencia y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, principalmente en la integración y judicialización de carpetas de investigación. Indicó que la intención es que, en la próxima reunión con autoridades estatales, se definan los tiempos en que estas personas podrían integrarse al equipo de la Fiscalía en la región.

"Hice una manifestación en donde les señalé que nos hacen falta cinco ministerios públicos. Yo creo que en la próxima reunión vamos a definir los tiempos para poder que esas personas se integren al equipo de aquí de la Fiscalía para dar un mejor servicio", señaló.

Además, dio a conocer que como parte de la reorganización interna ya fue designado el licenciado Cristian para atender de manera directa las agencias foráneas, especialmente en municipios como Cuatro Ciénegas, San Buenaventura, Castaños y Frontera, con el propósito de descentralizar la atención y evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse hasta Monclova para dar seguimiento a sus asuntos.

El delegado destacó que este nuevo esquema permitirá una supervisión más directa de los casos que se ventilan en esos municipios, facilitando que muchos asuntos puedan resolverse en el mismo lugar.

Asimismo, confirmó que a la Región Centro también llegaron entre siete y ocho elementos nuevos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), derivados de la más reciente academia realizada en Torreón, y que ya fueron distribuidos en distintos municipios para fortalecer las labores operativas.

Finalmente, el delegado reiteró que la prioridad de la Fiscalía es mantener una política de puertas abiertas y cercanía con la ciudadanía, reconociendo que una de las principales quejas sigue siendo la lentitud en algunos procesos, por lo que aseguró que se trabaja en sistematizar la operación interna para responder con mayor rapidez y eficiencia.