Regalos para el Día del Amor y la Amistad en Monclova

Los obsequios por el Día del Amor y la Amistad van desde los 50 pesos hasta los 500 o más, dependiendo del tamaño y la decoración, con una amplia variedad de detalles disponibles para sorprender a la pareja en esta fecha especial.

La vendedora Beatriz Moralez explicó que los "detallitos" con globos más económicos rondan entre los 250 y 280 pesos, mientras que los más elaborados pueden alcanzar los 350 pesos, variando según el tamaño y los adornos.

Señaló que son principalmente los jóvenes quienes más consumen este tipo de productos, seguidos de algunos adultos que aún conservan la tradición de obsequiar detalles en esta fecha. "Tenemos detallitos para parejas, esposos y hasta para los ex también", comentó entre risas, al destacar la variedad de opciones disponibles.

Indicó que los productos son elaborados por su patrona y ella misma, quienes además ofrecen a los clientes la posibilidad de personalizar los regalos, cambiando peluches o decoraciones según el gusto.

Aunque el puesto se instaló apenas el día de ayer, la respuesta del público ha sido positiva. Si bien las ventas iniciaron de forma lenta, muchas personas han acudido a preguntar precios. "Muchas veces los clientes vienen primero a checar precios y luego regresan a lo seguro, ya cuando comparan en otros lugares", señaló.

La comerciante confía en que conforme avance la tarde el movimiento aumentará, y que el 14 de febrero será el día de mayor venta, cuando los clientes llegan decididos a adquirir los obsequios. Destacó que su patrona cuenta con más de 10 años dedicándose a la venta de artículos de temporada en fechas importantes, además de tener otro negocio ubicado en la calle Morelos, donde ofrecen diversos artículos para dama.

Entre los productos más solicitados también se encuentran los ramos de flores, con precios que van desde los 250 hasta los 500 pesos. Algunos incluyen rosas rojas y blancas, e incluso arreglos en forma de oso o perrito elaborados con flores.

El detalle más económico que se puede conseguir es una taza decorativa rellena de dulces y acompañada de frases alusivas al Día del Amor, opción accesible para quienes buscan regalar sin gastar demasiado.