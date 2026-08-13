Exhiben tinte político en protesta contra SIMAS

Lo que se presentó como una movilización de adultos mayores para denunciar problemas en los servicios públicos terminó exhibiendo un interés político, al ser encabezada por las regidoras de Monclova vinculadas a distintos partidos, con la mira puesta en el proceso electoral de 2027.

Las regidoras Griselda Arreguín, de Movimiento Ciudadano, y Nancy Carolina Villarreal, de Morena y regidora del Adulto Mayor, encabezaron una movilización en las instalaciones de SIMAS para reclamar supuestos altos cobros por el servicio de agua.

Durante la protesta, incluso algunos de los manifestantes hicieron un llamado público a suspender los pagos a SIMAS por el servicio, a pesar de que varios de los adultos mayores reconocieron no tener inconformidades personales con la dependencia.

Al ser cuestionados, algunos participantes señalaron que no tenían problemas con SIMAS y únicamente acudieron para apoyar el movimiento convocado por las regidoras.

Los asistentes consultados no denunciaron cobros indebidos ni señalaron casos concretos de desabasto de agua, a pesar de que la movilización fue presentada como una protesta por presuntas irregularidades en el servicio.

En la concentración participaron adultos mayores pertenecientes a diferentes grupos y partidos políticos, aunque fue notoria la presencia de personas relacionadas con el partido de MORENA.

Durante la protesta también se observó a trabajadores del Ayuntamiento a cargo de la regidora Nancy Carolina Villarreal, quienes portaban listados de los asistentes.

La movilización ocurrió un día después de otra protesta en la Clínica 7 del IMSS, también impulsada por las regidoras, para exponer inconformidades por la atención que reciben los derechohabientes.

En esa manifestación se registró un altercado entre adultos mayores y guardias de seguridad de la institución.

La sucesión de movilizaciones ocurre en la antesala del proceso electoral de 2027, cuando se renovarán los ayuntamientos de Coahuila, y coloca nuevamente a las regidoras al frente de grupos de adultos mayores en actos de carácter público.

Griselda Arreguín ha sido regidora en dos ocasiones y ha ocupado el cargo bajo diferentes partidos políticos.