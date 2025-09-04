Capacitación en IA llega a Monclova de la mano de Meta

Por primera vez, Meta llegará a Monclova para impartir un curso especializado en inteligencia artificial, el próximo 6 de octubre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Monclova.

El evento es organizado en conjunto por CANACINTRA, Pro Monclova y el municipio, con el objetivo de acercar a la población a herramientas digitales de última generación.

Reginaldo Calderón, director de Pro Monclova, explicó que el curso tendrá una duración de tres horas, de 5:00 a 8:00 de la tarde, y contará con capacidad para 150 asistentes.

La convocatoria está abierta para jóvenes a partir de los 15 años, así como para adultos, y no tiene costo de inscripción.

"Creemos que es un momento clave para que la gente joven tome estos cursos, porque la inteligencia artificial es una herramienta fundamental, ya sea para hacer negocios, emprender o acceder a información de manera más rápida", señaló.

Hasta el momento, alrededor de 80 personas se han registrado, pero aún hay lugares disponibles. Los interesados pueden realizar su inscripción a través de las páginas oficiales de Pro Monclova.

Calderón destacó que la inteligencia artificial está transformando la manera de trabajar y aprender. "Antes lo que te tardabas horas en hacer, ahora se resuelve en minutos o segundos. Estas herramientas te dan recomendaciones, te ayudan a proyectar ideas y a ser más eficiente. Si no accedemos a estas nuevas tecnologías, corremos el riesgo de quedarnos atrás", expresó.

El director de Pro Monclova invitó a empresarios, emprendedores y estudiantes a aprovechar esta oportunidad que, dijo, será clave para el crecimiento personal y profesional en la región.