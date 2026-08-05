Monclova: Reginaldo Calderón impulsa nuevas empresas en la región

Monclova mantiene la estrategia para atraer nuevas inversiones y concretar la instalación de más empresas antes de concluir el año, informó Reginaldo Calderón, representante de PRO Monclova, quien aseguró que continúan las negociaciones con inversionistas interesados en establecer operaciones en la región Centro.

El empresario señaló que uno de los objetivos es fortalecer la vinculación de las empresas locales con INDEX Noreste, a fin de ampliar sus oportunidades de negocio, facilitar su integración a mercados internacionales y generar condiciones que favorezcan la llegada de nuevos proyectos productivos.

"La idea es darles una mayor apertura a las empresas para que puedan exportar e importar, tener ese networking con empresas y empresarios de otras zonas y abrir la puerta a Monclova para que se den estas pláticas, negociaciones y vengan empresas nuevas a la región".

Destacó que la participación de INDEX permitirá a las compañías de Monclova establecer contacto con empresas de Nuevo León y Coahuila, conocer nuevos mercados y fortalecer su competitividad.

Añadió que la estrategia impulsada por la actual administración municipal busca proyectar una nueva imagen de Monclova como destino para la inversión y fomentar nuevas formas de hacer negocios.

"Queremos hacer las cosas diferentes, cambiar lo que hemos tenido hasta el momento y dar oportunidad a nuevos organismos empresariales para que las empresas y los empresarios tengan nuevas formas de hacer negocios".

Calderón aseguró que existen conversaciones con inversionistas interesados en instalarse en Monclova y confió en que antes de finalizar el año puedan concretarse nuevos anuncios.

"Hay gente interesada, pero se tienen que dar las condiciones para cerrar los proyectos, hay buenas expectativas y esperamos que para el cierre de este trimestre o el próximo trimestre podamos dar noticias interesantes", indicó.