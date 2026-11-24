Monclova busca incorporarse como proveedor de la nueva planta de Yokohama, inaugurada el pasado lunes en Derramadero, mediante la atracción de empresas que puedan suministrar insumos y servicios a este complejo industrial.

Reginaldo Calderón, director de Pro Monclova, estuvo presente en la inauguración y acompañó al secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, para dar seguimiento a las gestiones encaminadas a vincular a empresas de la región centro con este proyecto.

La estrategia consiste en promover la instalación de nuevas compañías en Monclova que tengan la capacidad de convertirse en proveedoras de la planta, ubicada en el área de Derramadero, en Saltillo.

A través de un posicionamiento, Pro Monclova destacó que la apertura de Yokohama representa una oportunidad para ampliar la actividad industrial y generar nuevos espacios de negocio para otras empresas del estado. También reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, en las acciones para impulsar inversiones y oportunidades de desarrollo para la región centro-desierto.

Asimismo, señaló que estas gestiones forman parte del programa de trabajo del alcalde Carlos Villarreal Pérez, enfocado en atraer nuevas inversiones que permitan a Monclova participar en las cadenas de proveeduría de los grandes proyectos industriales de Coahuila.

La planta de Yokohama contempla, junto con su segunda fase de expansión, una inversión global de 10 mil millones de pesos y la generación de más de mil 500 empleos directos, de acuerdo con la información difundida durante el anuncio del proyecto.