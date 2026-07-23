Colapso en el drenaje sanitario de Miravalle

El acumulamiento de basura y sedimentos dentro de las líneas de drenaje provocó el colapso de un sistema sanitario en el paseo del Valle, en la colonia Miravalle 5, informó Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios.

El funcionario explicó que cuadrillas de Servicios Primarios, en coordinación con personal de SIMAS, realizan trabajos de limpieza y desazolve para restablecer el funcionamiento de la tubería afectada.

Detalló que el taponamiento fue ocasionado por el exceso de sedimentos y residuos encontrados al interior de un pozo de visita, entre ellos pedazos de muebles y objetos de uso cotidiano que no deben ingresar al drenaje sanitario.

Rodríguez señaló que uno de los principales problemas es la confusión entre el drenaje sanitario y el pluvial, ya que durante las lluvias el agua arrastra materiales acumulados en banquetas y registros, lo que provoca obstrucciones y daños en la infraestructura.

"Son residuos que no deberían en ningún momento estar ahí. Son pedazos de silla, son cosas de uso diario de los ciudadanos y eso está ocasionando toda esta serie de problemas", explicó.

El director de Servicios Primarios hizo un llamado a la ciudadanía para mantener limpias y selladas las tapas de los registros de drenaje ubicados al exterior de los domicilios, así como retirar materiales acumulados en banquetas que puedan ser arrastrados por el agua de lluvia.

Advirtió que, de no prevenirse estas situaciones, las afectaciones pueden llegar al interior de los domicilios por el colapso de las líneas sanitarias.

Indicó que este tipo de problemas se presentan principalmente después de las precipitaciones, por lo que exhortó a la población a colaborar con labores de limpieza y cultura ambiental para evitar nuevas obstrucciones.