SIMAS realiza trabajos de colector sanitario en Otilio Montaño

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) realiza trabajos de sustitución de un colector sanitario en el cruce de las calles 5 y 6 de la colonia Otilio Montaño, donde inicialmente se reportó la presencia de un presunto socavón tras las intensas lluvias registradas desde el pasado martes.

De acuerdo con el organismo operador, la excavación visible en el sector no corresponde a un socavón, sino a una obra previamente programada para reemplazar 30 metros de un colector de 24 pulgadas de diámetro, como parte de las labores de mantenimiento de la infraestructura sanitaria.

La zona permanece acordonada mientras cuadrillas especializadas desarrollan las maniobras de excavación y sustitución de la tubería, con el objetivo de concluir la obra en condiciones seguras para la población.

SIMAS informó que los trabajos continuarán hasta finalizar la instalación del nuevo colector y posteriormente rehabilitar el área para permitir la reapertura de la circulación.